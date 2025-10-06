Bolu’da yaya geçidinde dehşet kamerada: Kız çocuğuna araç çarptı

Bolu'nun Kalıcı Konutlar Mahallesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kız çocuğu, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İzzet Baysal Devlet Hastanesi bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun öğle arasında yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen bir kız öğrenciye, seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan küçük kız kısa süreli şok yaşadı.

Kazanın ardından çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkan kız çocuğu, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

O anlar ise bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde küçük kızın yaya geçidinden geçtiği sırada aracın çarptığı, ardından panikle ayağa kalkıp uzaklaştığı anlar yer aldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.