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Bolu’da yangın faciası: Aile canını zor kurtardı! 4 büyükbaş hayvanı telef oldu!
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Bolu'da yangın faciası: Aile canını zor kurtardı! 4 büyükbaş hayvanı telef oldu!

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 23:11 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2025 23:11

Bolu Ovadüzü Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, tek katlı evi ve bitişiğindeki ahırı küle çevirdi. Ailesiyle birlikte canını zor kurtaran ev sahibi Sezgin Tokuş'un 4 büyükbaş hayvanı telef oldu. Yangının sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da, tek katlı evde çıkan ve bitişiğindeki ahıra da sıçrayan yangında 4 büyükbaş hayvan öldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Ovadüzü Mahallesi'nde, Sezgin Tokuş'a ait tek katlı ahşap çatılı betonarme evde çıktı. İddiaya göre evde elektrik kontağından çıkan yangın, bitişiğindeki ahıra sıçradı. Ailesiyle birlikte evden dışarı çıkan Sezgin Tokuş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan öldü, evde de hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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