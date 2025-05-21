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Bolu’da trafik kazası: Bisikletli genç kırmızı ışıkta geçti! Tır çarptı
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Bolu’da trafik kazası: Bisikletli genç kırmızı ışıkta geçti! Tır çarptı

Giriş Tarihi: 21.05.2025 19:01:28

Bolu’nun Güney Çevre Yolu’nda kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bisikletli genç, seyir halindeki tırla çarpıştı. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Güney Çevre Yolu'nda, A.S. (19) yönetimindeki bisiklet, kırmızı ışık ihlali yaptığı sırada Ç.Y. yönetimindeki 14 GD 513 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletli genç aracın altına girdi.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın altından çıkarılan A.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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