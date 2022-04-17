RAMAZAN İMSAKİYE
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Bolu'da park halindeki araç alev alev yandı

Bolu'da park halindeki araç alev alev yandı
17.04.2022 16:08

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Bolu’da, park halindeyken motor kısmında yangın çıkan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağlık mahallesi Doğu sokak üzerinde park halinde bulunan İsa Uçar’a ait 34 YL 1029 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Motor kısmı yanan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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