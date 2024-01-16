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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024, 11:10 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 11:14

Bolu'da hava almak için çıktığı balkondan düşen 91 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Bolu'da Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 91 yaşındaki yaşlı adam, hava almak için çıktığı balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay, Sağlık Mahallesi Cengaver Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 91 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Aydoğan, sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında bulunan evinde balkona çıktı. Hava almak için balkona çıkan 91 yaşındaki yaşlı adam, dengesini kaybederek yere düştü. Aydoğan’ın yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince balkondan düşen Mehmet Aydoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Aydoğan’ın cansız bedeni Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Morgu’na kaldırıldı.

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