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Bolu’da feci olay: Beşinci kattan düşen genç yaşamını yitirdi
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Bolu'da feci olay: Beşinci kattan düşen genç yaşamını yitirdi

Giriş Tarihi: 23.05.2025 01:05:01 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 01:07:48

Bolu’da 5. kattaki evinin balkonundan düşen 21 yaşındaki Osman Çelik, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bolu'nun Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan feci olayda 21 yaşındaki Osman Çelik, yaşadığı apartmanın 5. katındaki balkondan beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

Olay, Çiğdem Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Çelik henüz bilinmeyen bir nedenle ikamet ettiği dairenin balkonundan aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Çelik, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden Osman Çelik'in ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın düşme mi yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiği araştırılıyor.

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