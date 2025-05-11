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Bolu’da feci kaza: 6 yaralı!
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Bolu’da feci kaza: 6 yaralı!

Giriş Tarihi: 11.05.2025 21:06:23

Yukarısoku Mahallesi Yedigöller Caddesi’nde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu ağır yaralanırken, otomobilde bulunan 4 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Yukarısoku Mahallesi Yedigöller Caddesi'nde, Semih S. (19) yönetimindeki 14 ADB 056 plakalı motosiklet, yan yola girmek isterken Nejat A. yönetimindeki 18 AAY 682 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Semih S. ve Mertcan E. ağır yaralanırken, otomobildeki sürücü Nejat E., Deniz G., Filiz G. ve Gökçe G. de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan Mertcan E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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