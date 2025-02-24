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Bolu’da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Bolu'da cip ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 19:11 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 19:11

Bolu'nun Göynük ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da ciple otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Göynük ilçesine bağlı Hisarözü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden Emrullah Ç. idaresindeki 06 ESK 082 plakalı cip ile Mustafa D. yönetimindeki 41 H 2526 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehirdeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

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