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Bolu'da acı olay! İş makinesinin altında kalıp feci şekilde can verdi

Bolu'da acı olay! İş makinesinin altında kalıp feci şekilde can verdi
02.04.2021 17:21
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Bolu'da iş makinesinin ezdiği 54 yaşındaki İbrahim Yılmaz isimli vatandaş hayatını kaybetti. Kaza saat 14.30 sıralarında meydana gelirken, kazanın ardından operatör Doğukan Canbek polis tarafından gözaltına alındı.


Bolu'da iş makinesinin çarpıp üzerinden geçtiği İbrahim Yılmaz (54), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 14.30 sıralarında Kültür Mahallesi Peyami Safa Sokak'ta meydana geldi. Operatörlüğünü Doğukan Canbek'in yaptığı 34 0018 5187 plakalı iş makinesi, sokakta yürüyen İbrahim Yılmaz'a çarpıp, başının üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yılmaz'ın yaşamını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Kazanın ardından operatör Canbek polis tarafından gözaltına alındı.
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