SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bolu’da 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılacak
Haberler Yaşam Videoları

Bolu'da 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılacak

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 09:14

Bolu’da 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’de bugün son kez arama çalışması yapılacak.

Dün sabah saat 03.30 sıralarında kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yangın çıktı. Grand Kartal Otel'de çıkan yangın oteli adeta küle çevirdi. Yangın sebebiyle 76 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD ekipleri bölgede hazırlıklara başladı. AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez arama çalışması yapacak. Ayrıca Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden 76 kişiden 45'inin cenazelerini yakınlarına teslim ettiklerini dile getirmişti. Bugün Adli Tıp Kurumu'ndaki uzman ekiplerin incelemesi sonrasında cenazeleri tespit edilemeyen vatandaşlar için çalışma yapılacak.

SIRADAKİ VİDEO
Mersin'de üçüncü kattan düşen çocuk ağır yaralı
22.01.2025Çarşamba
Göçmenler polisten kaçarken 4. kattan atladılar: 1 ölü 1 yaralı
21.01.2025Salı
Erzurum'da kardeşler arasında kanlı tartışma: 1 ölü
21.01.2025Salı
Gaziantep'teki feci yangında 2 kardeş hayatını kaybetti! Baba cezaevinden cenazeye katıldı
21.01.2025Salı
Kabine toplantısı başladı!
21.01.2025Salı
Bunlar da Var
İşte tatilcilere mezar olan Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali 01:05
İşte Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali
21.01.2025Salı
Otel yangınının ilk anları! Facia kamerada! 00:19
Otel yangınının ilk anları! Facia kamerada!
21.01.2025Salı
Bolu’da otel yangını: Yardım çığlıkları kamerada! 00:36
Bolu'da otel yangını: Yardım çığlıkları kamerada!
21.01.2025Salı
Müge Anlı’ya ’’Ölüm büyüsü’’ iddiası! Ünlü sunucu çileden çıktı! 07:16
Müge Anlı'ya ''Ölüm büyüsü'' iddiası! Ünlü sunucu çileden çıktı!
21.01.2025Salı
CANLI YAYIN