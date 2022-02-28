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Bolu Tabaklar'da dehşet gecesi! Gözü dönen kadın sevgilisini sırtından bıçakladı

Bolu Tabaklar'da dehşet gecesi! Gözü dönen kadın sevgilisini sırtından bıçakladı
28.02.2022 08:58

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Bolu Tabaklar'da dehşet gecesi! N.G. adlı kadın, bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadığı erkek arkadaşını sırtından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken saldırgan kadın ise gözaltına alındı.

Yaşam Videoları

Bolu'da Tabaklar mahallesi İkizler sokakta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre, evde bulunan C.A ile sevgilisi N.G. isimli kadın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. mutfaktan aldığı bıçağı C.A.'nın sırtına sapladı.


SIRTINA BIÇAK SAPLANAN ŞAHIS KANLAR İÇİNDE KALDI
C.A., kanlar içinde yerde kalırken, sevgilisi N.G. durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
N.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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