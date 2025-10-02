PODCAST CANLI YAYIN
Bolu Mudurnu’da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesi girişinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücü yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu karayolunun ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 EYP 192 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erkan A., Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

