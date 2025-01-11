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Bolu-Mudurnu yolunda feci kaza kamerada! Traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Bolu-Mudurnu yolunda feci kaza kamerada! Traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 17:58 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 17:58

Bolu-Mudurnu kara yolunda Abant Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, Mudurnu’dan Bolu’ya seyir halindeki traktör benzinliğe dönmek isterken, aynı istikamette seyreden otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, benzinlikte park halinde duran tıra çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Traktör sürücüsü ve otomobilde bulunan diğer 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde otomobilin traktöre çarpıp duramayarak tıra çarptığı anlar kaydedildi.

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