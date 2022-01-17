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Bolu Kartalkaya’da kaybolan tatilciyi JAK ekipleri kurtardı

Bolu Kartalkaya’da kaybolan tatilciyi JAK ekipleri kurtardı
17.01.2022 14:28

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Bolu’da, Kartalkaya Kayak Merkezi’nde snowboard yaparken pistlerden çıkarak kaybolan vatandaş, yardım butonuna basarak Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun önemli kış turizm merkezi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gelen Şakir Ç. isimli vatandaş snowboard yaptığı sırada pistten çıkarak kayboldu. Geri dönüş yolunu bulamayan ve bitkin düşen tatilci, kayak merkezinde bulunan ağaçlardaki “acil çağrı” butonuna basarak yardım istedi. Kayak merkezinde bulunan jandarma karakoluna düşen yardım çağrısının Ramazanbeyderesi mevkiinden yapıldığını tespit eden JAK timi, bölgeye giderek drone yardımıyla arama kurtarma çalışması başlattı.

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