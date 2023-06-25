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Bolu geçişinde tatilcilerin trafik yoğunluğu devam ediyor

Bolu geçişinde tatilcilerin trafik yoğunluğu devam ediyor
25.06.2023 10:35

OTOMATİK OYNAT

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TEM Otoyolu Bolu geçişinde bayram tatili için yola çıkan vatandaşlar sebebiyle Ankara istikametinde akıcı yoğunluk devam ediyor. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biri olan, İstanbul ve Ankara arasında köprü görevi gören TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı bayram tatili yoğunluğu devam ediyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek için yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100'ün Ankara istikametinde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

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