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Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü!
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Bolu Dağı'nda sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü!

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 14:58 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 14:58

Bolu Dağı’nda sis ve yağış etkili oluyor! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı kesiminde sürücüler zor anlar yaşarken, polis ekipleri ve ışıklı tabelalar, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıyor. İşte Bolu Dağı’nda görüş mesafesinin 5 metreye düştüğü görüntüler.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda yağmur ve sis sebebi ile görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Düzce ile Bolu'yu birbirine bağlan D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi'nde sis ve yağış etkili oluyor. Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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