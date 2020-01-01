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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı

01.01.2020 21:49

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nda öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Yollar beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı.


Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı, öğlen saatlerinde başlayan kar yağışının etkisi altında kaldı. Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yollar karla kaplandı.

Yolların trafiğe kapanmaması için karayolları ekiplerine ait kar küreme ve tuzlama araçları kısa aralıklarla yolda küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafik ekipleri ise Bolu Dağı'nda olumsuzluk yaşanmaması için devriyelerine devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise Bolu Dağı'nın 900 rakımlı zirvesinde karın tadını çıkardı. Burada yapılan kardan adam ise kar yağışının sembolü oldu.

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