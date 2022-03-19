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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten ilk açıklama: Çok sayıda yaralı var

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten ilk açıklama: Çok sayıda yaralı var
19.03.2022 16:40

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Son dakika...Bolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda araç çarpıştı. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönündeki zincirleme kazaya 18 aracın karıştığını, 30 civarında yaralı olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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