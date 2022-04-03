RAMAZAN İMSAKİYE
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Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor

Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor
03.04.2022 08:24

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Dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından ulaşıma kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları sürüyor. Bölgede yolun kapalı olması nedeniyle trafik, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde ise Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde otoyolun Düzce kesiminde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Ekipler Ankara yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıktı.

Ulaşımın kapalı olması nedeniyle trafik, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde ise Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

Otoyolun ekiplerin yapacağı çalışmaların ardından ulaşıma açılacağı bildirildi.

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