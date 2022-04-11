RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Bolu Dağı sisle kaplandı görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu Dağı sisle kaplandı görüş mesafesi 10 metreye düştü

Bolu Dağı sisle kaplandı görüş mesafesi 10 metreye düştü
11.04.2022 12:44

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:15
Gaziantep'teki uyuşturucu...
Yaşam 01:38
Bozcaada'da feribot...
Yaşam 00:44
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş...
Yaşam 02:01
Nehre atlayan 14 yaşındaki...
Yaşam 00:37
İstanbul’da kaçak göçmenlere...
Yaşam 01:15
Sincan’da elektrik trafosu...
Yaşam 00:39
Arnavutköy'de ormanlık alanda...
Yaşam 02:20
400 bin liralık Muzaffer
Yaşam 00:16
Bursa'da feci kavga! Kıza...
Yaşam 00:47
TEM Otoyolu’nda İETT otobüsü...
Yaşam 06:54
Beyoğlu'nda markette kapkaç!...
Yaşam 00:55
Şanlıurfa’da dehşet!

Bolu Dağı'nda etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA