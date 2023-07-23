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Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş böyle kurtarıldı

Boğulma tehlikesi geçiren vatandaş böyle kurtarıldı
23.07.2023 10:02

OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli'nin turizm destinasyonları arasında yer alan Kandıra'da denize giren 37 kişi, AKUT ekipleri tarafından boğulmaktan kurtarıldı. Boğulma tehlikesi geçiren bazı vatandaşların kurtarılma anları da kameralara yansıdı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Kandıra sahilleri tatilcilerin akınına uğramaya devam ediyor. AKUT Kocaeli ekipleri de muhtemel boğulma tehlikeleri için plajlarda çalışmalar yürütüyor. Ekipler, boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlar olduğunda gerek jet skilerle gerekse kıyıdan suya girerek kurtarma çalışması başlatıyor. Son olarak dün yapılan çalışmalarla 6 kişi kurtarıldı. Yaz sezonu boyunca bölgede görev yapan AKUT ekiplerinin şimdiye kadar 37 vatandaşı boğulmaktan kurtardığı öğrenildi. Ekiplerin kıyıdan suya girerek ve jet skilerle yaptığı kurtarma operasyonları kameralara da yansıdı.

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