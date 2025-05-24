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Boğaz’da can pazarı: 10 yaşındaki kız vapurdan düştü
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Boğaz’da can pazarı: 10 yaşındaki kız vapurdan düştü

Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:37:39

İstanbul Boğazı’nda vapurdan düşen 10 yaşındaki kız çocuğu, özel tekne kaptanı ve Sahil Güvenlik’in hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Beşiktaş İskelesi'nden yeni hareket eden bir vapurdan denize düşen 10 yaşındaki kız çocuğu, çevredekilerin dikkati ve hızlı müdahale sayesinde kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Beşiktaş'ta, iskeleden ayrılan vapurda meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen 10 yaşındaki bir kız çocuğu, bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek denize düştü. Kızın çırpındığını gören çevredekiler hemen durumu bildirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken, olay anında bölgede bulunan iş adamı Sebahattin Seven'e ait özel teknenin kaptanı hızla müdahale etti.

Kaptan tarafından küçük kıza can simidi atıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla birlikte çocuk denizden çıkartıldı. İlk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Denizde yaşanan can pazarı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde küçük kızın denizde çırpınması, ardından can simidiyle su üzerinde tutulması ve Sahil Güvenlik tarafından kurtarılması yer alıyor.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte özellikle çocukların deniz ulaşımında daha dikkatli şekilde gözetilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

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