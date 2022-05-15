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Bodrum’da sahiller hareketlendi vatandaşlar deniz, kum ve güneşin tadını çıkardılar

Bodrum’da sahiller hareketlendi vatandaşlar deniz, kum ve güneşin tadını çıkardılar
15.05.2022 16:46

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Hava sıcaklığının 26, deniz sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahillerde yoğunluk yaşandı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da havaların ısınmaya başlamasıyla sahillerde hareketlendi. Termometrelerin 26 dereceyi gösterdiği ilçede yerli ve yabancı turistlerle ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Turistler, Bodrum’un Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahillerinde deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kimilerinin köpekleri ile birlikte denize girdiği görüldü. Kimileri ise sahil yollarında yürüyüş yapmayı tercih etti. Bodrum’da hava sıcaklığının birkaç gün daha 26-27 derece dolaylarında olacağı tahmin ediliyor.

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