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Bodrum'da otelin tuvaletinde sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı!

Bodrum'da otelin tuvaletinde sıkışan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı!
07.07.2023 22:01

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde otel tuvaletinin gider borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, kediyi kurtarma operasyonunda görüntüleme cihazından yararlandı.

Yaşam Videoları

Muğla'da tuvaletin giderine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel tuvaletinin gider borusunda mahsur kalan yavru kedi, görüntüleme cihazı yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Bodrum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otel odasının tuvalet gider borusundan yavru kedi sesi geldiği duyuldu. Durumun fark eden otel yetkilileri itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri otele gitti. Klozeti söken ekipler, görüntüleme cihazı yardımıyla ilk önce yavru kedinin yerini tespit etti.

Ekipleri uzun uğraşı sayesinde yeri tespit edilen yavru kedi, sağlıklı şekilde kurtarılarak otel yetkililerine teslim edildi.

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