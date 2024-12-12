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Bodrum'da kaza: 1 ölü 2 yaralı!
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Bodrum'da kaza: 1 ölü 2 yaralı!

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 17:32 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 17:31

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi'nde meydana gelen kazada, U.C. yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak önce yolda yürüyen Alper Ç.'ye, ardından da bir akaryakıt istasyonundaki park halindeki araçlara ve oto yıkama ünitesine çarptı. Kaza sonucu Alper Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü U.C. ve araçtaki E.V. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Feci anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza anına dair güvenlik kamerası görüntülerini izlemek için videoya tıklayın.

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