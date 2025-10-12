PODCAST CANLI YAYIN
Bodrum’da fuhuş çetesi çökertildi | VİDEO

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, polisin fuhuş çetesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bodrum'da fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenledi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler tarafından önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 16 yabancı uyruklu kadına otel, pansiyon, apart ve evlerde zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. 'Fuhşa teşvik aracılık yer ve imkan sağlama' suçundan 10 Ekim'de adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

