Bodrum’da dehşet: Geri giden kamyonet can aldı

Giriş Tarihi: 24.05.2025 18:27:32

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Geriş Mahallesi'nde meydana gelen feci kazada bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Aslan Akçakale idaresindeki 34 BNM 492 plakalı beton mikseri, yokuş yukarı çıktığı sırada karşı yönden gelen İlkay Ç. (36) yönetimindeki 34 GJY 915 plakalı kamyonet ile karşılaştı. Araçların durmasının ardından, Akçakale durum değerlendirmesi yapmak üzere mikserden indi. Ancak o sırada, yokuş aşağı duran kamyonet aniden kaymaya başladı.

Sürücü, kayan kamyonet ile beton mikseri arasında sıkışarak ağır şekilde yaralandı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aslan Akçakale'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza sonrası vinç yardımıyla araçlar bulunduğu yerden kaldırılırken, Akçakale'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.