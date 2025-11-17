PODCAST CANLI YAYIN
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda "alüminyum fosfit" iddiası! Baba Servet Böcek'ten acı haber

Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda "alüminyum fosfit" iddiası! Baba Servet Böcek'ten acı haber

Böcek ailesinin son 48 saati adım adım takip ediliyor. İstanbul Fatih'te Böcek ailesinden 4 kişinin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlendi. Kullanılan ilaçta bulunan "alüminyum fosfit" içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak ve odadakileri zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayda gözaltı sayısı 11'e yükseldi. 4 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan Anne ve iki çocuğun ardından baba Servet Böcek'ten de acı haber geldi.

Bunlar da Var

Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi: Kaza anı kamerada
Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi: Kaza anı kamerada
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri gündem oldu
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri gündem oldu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle