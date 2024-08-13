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Bitlis’te otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı
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Bitlis’te otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024, 13:25   |   Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024, 13:25

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Baykan kara yolu üzerinde bulunan Destumi Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 CGS 245 plakalı otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Her iki araçta sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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