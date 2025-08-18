Bitlis'te otomobil takla atıp uçuruma yuvarlandı: 1 ağır yaralı

Tekirdağ Kapaklı’da iki araç çarpıştı: 1 kişi yaralandı

İNCELEME BAŞLATILDI Polis ekipleri kazanın oluş nedeni ve sürücü hatasını araştırmak üzere inceleme başlattı.

YARALI KURTARILDI Kazayı gören vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.A.'yı araçtan çıkararak Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.