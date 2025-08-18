PODCAST CANLI YAYIN

Bitlis'te otomobil takla atıp uçuruma yuvarlandı: 1 ağır yaralı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atıp uçuruma yuvarlandı; 1 kişi ağır yaralandı.

KAZA ANI
Bitlis'in Güroymak ilçesi D-300 Karayolu Kekliktepe köyü mevkiinde meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak uçuruma yuvarlandı.

YARALI KURTARILDI
Kazayı gören vatandaşlar ve olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan M.A.'yı araçtan çıkararak Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Takla atan otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazanın etkisiyle araçta ciddi maddi hasar oluştu.

TRAFİK AKSADI
Kaza nedeniyle D-300 Karayolu'nda kısa süreli trafik aksaması yaşandı; araçların kaldırılmasıyla yol tekrar ulaşıma açıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri kazanın oluş nedeni ve sürücü hatasını araştırmak üzere inceleme başlattı.

