Bitlis’te kar yağışı etkili oldu: 60 köy yolu ulaşıma kapandı

Giriş Tarihi: 12.04.2025 10:34:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini gösteren kar yağışı, şehir genelinde ulaşımı zorlaştırırken, kırsal bölgelerde ise yolların kapanmasına neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri, kent merkezi ve bağlı köylerde karla mücadele çalışmalarına başladı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi yetkilileri, kapanan 60 köy yolunun en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Ekipler, özellikle yüksek kesimlerde iş makineleriyle yoğun mesai harcıyor.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşlara buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yetkililer, sürücülerin de kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.