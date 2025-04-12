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Bitlis’te kar yağışı etkili oldu: 60 köy yolu ulaşıma kapandı
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Bitlis’te kar yağışı etkili oldu: 60 köy yolu ulaşıma kapandı

Giriş Tarihi: 12.04.2025 10:34:25

Bitlis’te gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, kent merkezi ile kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı merkezde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini gösteren kar yağışı, şehir genelinde ulaşımı zorlaştırırken, kırsal bölgelerde ise yolların kapanmasına neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekipleri, kent merkezi ve bağlı köylerde karla mücadele çalışmalarına başladı.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi yetkilileri, kapanan 60 köy yolunun en kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Ekipler, özellikle yüksek kesimlerde iş makineleriyle yoğun mesai harcıyor.

Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşlara buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yetkililer, sürücülerin de kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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