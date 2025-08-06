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Bitlis'te feci kaza: Freni boşalan TIR 8 araca çarptı

Bitlis'in Güroymak ilçe girişinde freni boşalan tır 8 araca çarparak durabildi. Bitlis istikametinden Muş istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 26 EB 601 plakalı tır Güroymak ilçe çıkışında freni boşaldı. Yol kenarında park halinde ve trafikte ilerleyen 8 araca çarparak duran tır, araçları kullanamaz hale getirirken, kazada yaralılar olduğu bilgisi geldi. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine Sağlık ekipler, ambulanslar, AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar bölgedeki ambulanslarla Güroymak, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, trafik ekipleri trafiği ters yönden tek şerit olarak açtı.

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