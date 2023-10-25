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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023, 18:55 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 19:31

Bitlis’te 28 kilo 560 gram kubar esrar ve 2 kilo 380 gram esrar tohumu ele geçirildi

Bitlis’in Güroymak ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 28 kilo 560 gram kubar esrar ve 2 kilo 380 gram esrar tohumu ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "22 Ekim 2023 tarihinde Güroymak ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığına dair duyum alınmış olup, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 28 kilo 560 gram kubar esrar ve 2 kilo 380 gram esrar tohumu ele geçirilmiştir.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak, şüpheli şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır" denildi.

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