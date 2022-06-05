Haberler Yaşam Videoları Bitlisli izci öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

Bitlisli izci öğrenciler sokak hayvanlarını besledi

Bitlisli izci öğrenciler sokak hayvanlarını besledi
05.06.2022 10:03

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 04:02
"Bir daha durursam suç...
Yaşam 00:39
Kadınların görüntülerini çeken...
Yaşam 00:45
Sultangazi’de “Maymun Çiçeği”...
Yaşam 00:55
TEM’de yolun karşısına...
Yaşam 00:20
Yürüyen merdivenlerde...
Yaşam 00:46
Antalya'da sır olay: 2 çocuk...
Yaşam 00:38
Kahramanmaraş’ta feci rüzgar!
Yaşam 01:40
Otomobil ile çarpışan...
Yaşam 00:57
Zeytinburnu’nda 2 yaşındaki...
Yaşam 00:15
Silivri'de iki araç kafa...
Yaşam 01:17
Freni patlayan su tankeri...
Yaşam 02:32
Bursa'da fabrika kazanında...

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulu’nda eğitim gören İzcilik Grubu öğrencileri sokak hayvanlarını besleme faaliyeti yaptı. İlçede yaşayan sokak hayvanlarını besleme gönüllüsü engelli Uğur Avcı’nın öncülüğünde bir araya gelen izci grubu ilçe merkezinde cadde ve sokakları dolaşarak sokak hayvanlarını besledi. Etkinliği organize eden Uğur Avcı, "birpatiahlat" adlı ınstagram hesabı üzerinden topladıkları mama bağışlarını bir farkındalık oluşturmak için izci grubu öğrencilerle birlikte sokak hayvanlarını beslediklerini söyledi. Avcı, bu tür etkinliklerin yapılabilmesi için hayırsever ve yardımseverlerden sokak hayvanlarını beslemek için mama bağışları beklediklerini söyledi. beslenme etkinliğine katılan öğrenciler ise sokak hayvanlarını beslemenin kendileri için farklı bir etkinlik olduğunu ve keyif aldıklarını ifade ettiler.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA