Bitlis ‘Kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu |Video 20.12.2019 17:57

Bölücü hain terör örgütü PKK’ya yönelik Bitlis ve Siirt kırsalında gerçekleştirilen Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu kapsamında 69 odalı sığınak bulunurken, 9 adet el yapımı patlayıcı ve birçok yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Sehi ana barınma alanında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek, BTÖ'nün kış üslenmesine girmesini engellemek maksadıyla Bitlis Valiliği koordinesinde, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu'nun icra edildiği bildirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran operasyonları, halkımızın da desteği ile inançlı, inatçı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etmektedir. Kamuoyu gelişmelerden bilgilendirilecektir" denildi.