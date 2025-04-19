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Bismil’de komşu aileler arasında kavga: 2’si ağır 6 yaralı
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Bismil’de komşu aileler arasında kavga: 2’si ağır 6 yaralı

Giriş Tarihi: 19.04.2025 20:01:58

Harmanlı Mahallesi’nde taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Harmanlı Mahallesi'nde öğleden sonra meydana gelen olayda, komşu aileler arasında çıkan tartışma büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı .

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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