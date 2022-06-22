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Bir şahıs tartıştığı amcasını tüfekle yaraladı

Bir şahıs tartıştığı amcasını tüfekle yaraladı
22.06.2022 09:05

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Konya’nın Seydişehir ilçesinde dağlık arazide yeğeni tarafından tüfekle vurularak yaralanan amca, jandarma ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ulaşılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taraşcı Mahallesi Akdağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Hasan Ünal (45) ve yeğeni Görkem Ü, Akdağ mevkiinde karşılaştı. İddiaya göre, amca ve yeğeni arasında tartışma başlarken, Görkem Ü. yanında bulunan av tüfeği ile amcası Hasan Ünal’a ateş etti. Hasan Ünal karın bölgesinden yaralanırken, yeğeni olay yerinden uzaklaştı. Yaralı Hasan Ünal ise hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay mahalline gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaklaşık iki kilometrelik dağ yolunda yürüyerek yaralıya ulaştı. Yaralı Hasan Ünal dağlık alandan indirilerek ambulansa alındı. Ünal, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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