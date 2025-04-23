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Bir kişi otobüs terminalinde fenalaşarak hayatını kaybetti
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Bir kişi otobüs terminalinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 23.04.2025 23:00:10

Kastamonu Cide Şehirlerarası Otobüs Terminalinde fenalaşan 65 yaşındaki Yaşar Şıvgın, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şıvgın’ın cenazesi Başköy köyünde defnedilecek.

İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesine gelen Yaşar Şıvgın (65) , Cide Şehirlerarası Otobüs Terminalinde fenalaşarak yere yığıldı . Bagaj kısmından valizini almak istediği sırada fenalaşan Şıvgın'a, çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri , Şıvgın'ı Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, kalp krizi geçirdiği belirlenen Şıvgın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cide'nin Başköy köyü nüfusuna kayıtlı olan Şıvgın'ın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

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