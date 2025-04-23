Bir kişi otobüs terminalinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 23.04.2025 23:00:10

İstanbul'dan memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesine gelen Yaşar Şıvgın (65) , Cide Şehirlerarası Otobüs Terminalinde fenalaşarak yere yığıldı . Bagaj kısmından valizini almak istediği sırada fenalaşan Şıvgın'a, çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri , Şıvgın'ı Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, kalp krizi geçirdiği belirlenen Şıvgın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cide'nin Başköy köyü nüfusuna kayıtlı olan Şıvgın'ın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.