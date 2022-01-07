Haberler Yaşam Videoları Bir iş yerini kuşun yağmuruna tuttular

Bir iş yerini kuşun yağmuruna tuttular

Bir iş yerini kuşun yağmuruna tuttular
07.01.2022 11:35

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:57
Sandalyelerin havada uçuştuğu...
Ana Sayfa 01:18
Alevleri son anda fark eden...
Ana Sayfa 01:38
Hayvanlarla kar üzerindeki 6...
Ana Sayfa 01:30
Meteorolojiden sarı kod...
Ana Sayfa 00:58
Dini nikahlı eşinin...
Ana Sayfa 00:29
Destan özel bölüm fragman -...
Ana Sayfa 09:35
CHP’li belediyelerden atılan...
Ana Sayfa 02:10
İnternetten bomba yapımını...
Ana Sayfa 02:08
Bakan Murat Kurum’dan CHP’li...
Ana Sayfa 03:09
Defnedilmeye götürülürken...
Ana Sayfa 28:01
Başkan Erdoğan’dan Savunma...
Ana Sayfa 00:51
DSÖ'den ‘Omicron’ açıklaması

Esenyurt’ta kimliği belirsiz silahlı saldırganlar, otomobille geldikleri bir iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. İş yerinin kapalı olması, olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, henüz bilinmeyen nedenle klima ve kombi servisini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlar geldikleri otomobille hızla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, saldırının gerçekleştiği iş yerinin çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çok sayıda kurşunun isabet ettiği iş yerinde incelemelerde bulunurken, saldırı sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA