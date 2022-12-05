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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde öğrenci servisi kız kardeşlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde öğrenci servisi kız kardeşlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
05.12.2022 15:07

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir öğrenci servisi, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kız kardeşe çarptı. Kazada kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova'nın Dörtyol köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen A.P. idaresindeki öğrenci servisi, okula gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen kız kardeşler Helen ve Nisa Bali’ye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kız kardeşler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Karlıova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye getirilen Helen Bali, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nisa Bali'nin tedavisi sürerken, kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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