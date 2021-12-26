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Bingöl'de havaya atılan kaynar su saliseler içerisinde dondu

Bingöl'de havaya atılan kaynar su saliseler içerisinde dondu
26.12.2021 09:34

OTOMATİK OYNAT

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Sıcaklığın eksi 20 dereceleri bulduğu Bingöl'ün Karlıova ilçesinde havaya serpilen kaynar su dondu, o anlar güzel görüntüler oluşturdu. Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte dere ve nehirler buz tuttu, ev ve iş yerlerinin çatılarında metrelerce yükseklikte buz sarkıtı oluştu. Karlıova ilçesinde hava sıcaklığı gündüzleri de sıfırın altında 20 dereceye düşerken, vatandaşlar soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü. İlçede yaşayan bazı vatandaşlar, evlerinde kaynattıkları suyu havaya attı. Sıcak suyun yere düşmeden donduğu anlar, görsel şölen oluşturdu. Havaların giderek soğuduğunu belirten Fatih Karabulak, Karlıova'da hava eksi 20'li derecelerde. Havaya attığımız su bile anında dondu. Bu anları, görsel bir şölene dönüştürdük. Gündüz başka, gecede bir başka güzel oldu dedi.

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