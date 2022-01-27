Bingöl’de çatıdan düşen kar kütleleri 4 işyerinin dış balkonunu yerle bir etti

Bingöl’de çatılarda biriken ve aşağı düşen kar kütleleri, 4 işyerinin dış balkonunu yerle bir etti. Bir dış balkonun yıkılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Palamut Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dört katlı bir binanın çatısında biriken kar kütleleri biranda düşmeye başladı. Binanın girişinde bulunan 4 işyerine ait dış balkonlar, kar kütlelerinin düşmesiyle birlikte yerle bir olurken, müşterilerin içeride olmasıyla büyük bir facianın önüne geçildi. Son işyerinin yıkılması da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.