Bingöl Solhan'daki yüzen adalar için korkutan uyarı: Kurallara uyulmazsa kaybederiz

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adalara, ziyaretçiler fotoğraf çektirmek için sopa kullanarak çıkıyor. Bu tür hareketli sistemlerin, insan müdahaleleriyle çok çabuk bozulabildiğine dikkat çeken Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Bunları günlük ya da özel amaçlar için sıklıkla kullandığımız zaman doğal yapısında bozulmalar meydana gelecektir. Tekrar oluşması için belki onlarca yıl ya da daha uzun yıllar gerekecektir. Kurallara uyulmadığı sürece bunları çok kısa sürede kaybederiz" dedi.