Haberler Yaşam Videoları Bingöl Solhan'daki yüzen adalar için korkutan uyarı: Kurallara uyulmazsa kaybederiz

Bingöl Solhan'daki yüzen adalar için korkutan uyarı: Kurallara uyulmazsa kaybederiz

Bingöl Solhan'daki yüzen adalar için korkutan uyarı: Kurallara uyulmazsa kaybederiz
01.08.2022 12:02

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 07:36
İki komşunun kavgası ölümle...
Yaşam 02:23
Buhar kazanı bomba gibi...
Yaşam 01:11
Sokakta ateş açıp tüfekle...
Yaşam 01:06
Kedi kurtarma operasyonunda...
Yaşam 01:41
İstanbul'da dehşet anları! TIR...
Yaşam 02:01
Arin Gölü misafirlerini...
Yaşam 00:39
Yürekleri ağza getiren kaza...
Yaşam 00:49
Edirne'de meydana gelen yağış...
Yaşam 00:47
Kan donduran cinayet! Uykuda...
Yaşam 01:09
İETT otobüsünde gergin anlar!
Yaşam 00:45
Karısını bıçaklayıp canlı...
Yaşam 02:23
Balıkçı kavgasında kan aktı

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Turnalar Gölü'nde bulunan birbirinden bağımsız yüzen adalara, ziyaretçiler fotoğraf çektirmek için sopa kullanarak çıkıyor. Bu tür hareketli sistemlerin, insan müdahaleleriyle çok çabuk bozulabildiğine dikkat çeken Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Bunları günlük ya da özel amaçlar için sıklıkla kullandığımız zaman doğal yapısında bozulmalar meydana gelecektir. Tekrar oluşması için belki onlarca yıl ya da daha uzun yıllar gerekecektir. Kurallara uyulmadığı sürece bunları çok kısa sürede kaybederiz" dedi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA