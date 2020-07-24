Bingöl Genç'te, 860 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

24.07.2020 17:39

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 860 bin kök Hint keneviri ile 40 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 860 bin kök Hint keneviri ile 40 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinde uyuşturucu satışından elde edilen gelirle terör örgütü PKK'ya finans sağlanacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce, Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 860 bin kök Hint keneviri ile 40 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Esrara el koyulurken Hint kenevirleri yerinde imha edildi.