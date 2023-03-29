RAMAZAN İMSAKİYE
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Binadan kafasına beton parçası düşen eski savcı hayatını kaybetti!

Binadan kafasına beton parçası düşen eski savcı hayatını kaybetti!
29.03.2023 18:42

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Olay, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hasar alan binadan, kuvvetli rüzgar nedeniyle beton parçaları düşmeye başladı. Bu sırada alttan geçen eski savcı Mehmet Nazif Yaşar'ın (56) kafasına beton parçası geldi. Yaşar yere yığıldı. Etraftaki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatırken hayatını kaybeden Yaşar'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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