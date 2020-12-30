BİM’de aşı satışı olacak mı? Sosyal medyada gündem olan BİM aşı videosu gerçek mi?

BİM’de aşı satışı olacak mı? Sosyal medya dün gece yüklenmiş olan BİM aşı reklamıyla çalkalanıyor. Kullanıcılar tarafından paylaşım rekoru kıran BİM aşı reklamının gerçek olup olmadığı arama motorlarında sorgulanıyor. Yapılan paylaşımın görselinde SINOVAC isimli aşının fiyat bilgisi yer alıyor. Peki, BİM’de aşı satışı olacak mı? BİM aşı reklamı gerçek mi?

BİM aşı reklamı gerçek mi? BİM aşı satışı olacak mı? Sosyal medyada birçok kişi BİM aşı reklamını paylaşırken görüntülerin gerçek olup olmadığı merak konusu oldu. Günlerdir beklenen aşılar Türkiye'ye gelirken sosyal medyada viral olan BİM aşı reklamının ardından BİM'de aşı satışı olacak mı sorusuna yanıt aranıyor.

BİM'DE AŞI SATIŞI OLACAK MI?

Sosyal medyada yer alan görsel mizah amaçlı üretilmiş bir görseldir. Aşı satışlarının marketlerde satılması söz konusu değildir.

AŞILAR TÜRKİYE'YE GELDİ

Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği Covid-19 aşısının ilk partisi, uçakla Ankara'ya getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların 14 günlük test sürecinin hemen başlayacağını belirterek, "Testler biter bitmez aşılama programımız gerçekleşecek" dedi. Aşıların getirildiği özel konteynerlerin üzerinde ise Türkçe, İngilizce ve Çince, 'Maskesiz gülümse, mesafelerden kurtul' mesajı yer aldı.

Çin'de koronavirüs salgınına karşı SinoVac firması tarafından üretilen 'CoronaVac' isimli Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisini taşıyan uçak, dün akşam Türkiye saati ile 19.50'de başkent Pekin'den havalandı. Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağı, bugün saat 05.45'te Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na indi. Aşıların bulunduğu konteynerler, uçaktan indirilerek TIR ve kamyonlara yüklendi. Aşıların getirildiği özel konteynerlerin üzerinde Türkçe, İngilizce ve Çince, 'Maskesiz gülümse, mesafelerden kurtul' mesajı yer aldı. 17 konteynerde bulunan Covid-19 aşıları, daha sonra 5 kamyon ve 2 TIR ile polis eskortluğunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na götürüldü.

'TESTLER BİTER BİTMEZ AŞILAMA GERÇEKLEŞECEK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, aşıları getiren uçağın Esenboğa Havalimanı'na ulaştığını belirterek, "14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Birlikte başaracağız" dedi.

Aşılar, 14 gün boyunca Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu'nda, laboratuvar ortamında test edilerek incelenecek. Aşıların güvenli olduğu belirlendikten sonra 'acil kullanım' izni verilerek, 4 aşamalı aşılama takvimi başlatılacak.

Aşılamaya önce sağlık çalışanlarından başlanacak. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü kişiler ile yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. 2'nci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunanlar ile kritik işlerde çalışan kişiler ve 50 yaş ile üzeri en az 1 kronik hastalığı bulunanlar aşılanacak. 3'üncü aşamada, 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı bulunanlar, genç yetişkinler, ilk 2 grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanlar, 4'üncü aşamada ise ilk 3 grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacak.