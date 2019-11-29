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BİM 3 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürünler! İşte ürünlerin listesi

29.11.2019 20:41

Her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda birçok sürpriz ürün yer alıyor. Vatandaşlar BİM tarafından yapılan indirimler ve sunulan kampanyaları yakından inceliyor. Türkiye'nin 81 ilinde şubesi olan BİM aktüel kataloğunda iki ürün dikkat dikkat çekiyor. İşte BİM 3 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...


Müşterilerin merakla bekledikleri harika ürünlerle dolu dolu olan BİM aktüel ürünler listesinin sayfamızda derledik.

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