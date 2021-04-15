RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Yaşam Videoları BİM 16 Nisan aktüel kataloğunda neler var? BİM'de o ürünlerde muhteşem indirim!

BİM 16 Nisan aktüel kataloğunda neler var? BİM'de o ürünlerde muhteşem indirim!

BİM 16 Nisan aktüel kataloğunda neler var? BİM'de o ürünlerde muhteşem indirim!
15.04.2021 22:15
Ana Sayfa 05:17
BİM 16 Nisan aktüel...
Ana Sayfa 01:33
İBB zabıtaları seyyar satıcıyı...
Ana Sayfa 01:27
Adana’da kadına şiddet! Cani...
Ana Sayfa 34:53
Çavuşoğlu ile mevkidaşı...
Ana Sayfa 00:36
Burcu Biricik’in abisini...
Ana Sayfa 02:19
CİMER köprü olmaya devam...
Ana Sayfa 03:11
ABD polisi bir siyahiyi daha...
Ana Sayfa 02:00
ABD'den Rusya'ya yaptırım...
Ana Sayfa 00:35
Başkan Erdoğan'dan Külliye'de...
Ana Sayfa 00:10
Ataşehir'de canlarını hiçe...
Ana Sayfa 02:07
Kar maskeli parti rezaleti!...
Ana Sayfa 02:03
Seyahat izin belgesi nasıl...

BİM 16 Nisan aktüel kataloğuyla yarın onlarca kategorideki ürün firma tarafındam müşterilerinin beğenisine sunulacak. Yüzde 32'ye ulaşan indirimlerin dikkat çektiği kataloğda Simfer 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, Dijitsu 55 inç Ultra HD Smart TV, Schwartz Şarjlı Profesyonel Saç Kesme Makinesi, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, Fakir Taraklı Saç Düzleştirici, Fakir 4 Ürün 1 Arada Çeyiz Paketi, Kadın Düğmeli Pijama Takımı, Jakarlı Kadife Bornoz Kadın-Erkek, Casilda Home Çift Kişilik Kadife Yatak Örtüsü, Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı ve Rakle 6'lı Altın Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı ürünleri var.


Yaşam Videoları