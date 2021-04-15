BİM 16 Nisan aktüel kataloğunda neler var? BİM'de o ürünlerde muhteşem indirim!

BİM 16 Nisan aktüel kataloğuyla yarın onlarca kategorideki ürün firma tarafındam müşterilerinin beğenisine sunulacak. Yüzde 32'ye ulaşan indirimlerin dikkat çektiği kataloğda Simfer 6 Çekmeceli Derin Dondurucu, Dijitsu 55 inç Ultra HD Smart TV, Schwartz Şarjlı Profesyonel Saç Kesme Makinesi, Kumtel Cam Set Üstü Ocak, Fakir Taraklı Saç Düzleştirici, Fakir 4 Ürün 1 Arada Çeyiz Paketi, Kadın Düğmeli Pijama Takımı, Jakarlı Kadife Bornoz Kadın-Erkek, Casilda Home Çift Kişilik Kadife Yatak Örtüsü, Güral Porselen 57 Parça Yemek Takımı ve Rakle 6'lı Altın Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı ürünleri var.