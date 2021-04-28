Bill Gates’in Trakya’dan 22 bin dönüm arazi aldığı söylentisi fırsatçıları harekete geçirdi! Dudak uçuklatan fiyatlar!

Microsoft'un kurucusu ve komplo teorileri ile meşhur Bill Gates, son dönemde aldığı arazilerle konuşuluyor. Gates'in Trakya'dan 22 bin dönüm arazi aldığı söylentisi fırsatçıları harekete geçirdi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yapılan tapu kaydı araştırmalarında 'Gates' ya da 'Bill ve Melinda Gates Vakfı' adına arazi kaydına rastlanılmazken Şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, söylentilerin ardından gurbetçilere arsa satıldığını belirterek, "Bill Gates'e komşu olacaksınız, 8 bin euroya parsel satıyoruz diye paralarını alıyorlar" dedi.