RAMAZAN İMSAKİYE
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Bilecik'te koşarak caddeye çıkan 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı

Bilecik'te koşarak caddeye çıkan 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı
21.04.2022 12:55

OTOMATİK OYNAT

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Bilecik'te park halindeki araçların arasından aniden caddeye fırlayan 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Fahri Ö. yönetimindeki 11 AA Z923 plakalı otomobil park halindeki araçların arasından aniden caddeye fırlayan 8 yaşındaki Elif G.'ye çarptı. Yere düşerek yaralanan küçük kız, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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